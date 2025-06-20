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"Фламенго" обыграл "Челси" на клубном ЧМ по футболу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты бразильского "Фламенго" со счетом 3:1 победили английский "Челси" в матче второго тура группового этапа проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Игра прошла в Филадельфии.

На 13-й минуте Педру Нету вывел "Челси" вперед.

"Фламенго" ответил тремя голами во втором тайме. Отличились Бруно Энрике (62), Данило (65), Уоллес Ян (83).

На 68-й минуте "Челси" остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил Николас Джексон.

Команды представляют группу D. "Фламенго" занимает первое место (6 очков), "Челси" - второе (3). По одному баллу набрали "Эсперанс" (Тунис) и "Лос-Анджелес" (США), которые в ночь на субботу по московскому времени проведут очный матч.

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