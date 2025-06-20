Поиск

"Бенфика" разгромила "Окленд Сити" на клубном ЧМ по футболу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты португальской "Бенфики" со счетом 6:0 обыграли новозеландский "Окленд Сити" в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча состоялась в Эксплории. Второй тайм начался на два с половиной часа позже из-за непогоды.

Голы провели Анхель Ди Мария (45+8, 90+7 минуты – оба с пенальти), Вангелис Павлидис (54), Ренату Саншеш (63), Леандро Баррейро (76, 78).

"Бенфика" набрала 4 очка и лидирует в группе С. "Окленд Сити" - на последнем, четвертом месте, 0 баллов. Второе место занимает немецкая "Бавария" (3), третье – аргентинский "Бока Хуниорс" (1). Эти команды встретятся в ночь на субботу по московскому времени.

футбол Бенфика Окленд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Фламенго" обыграл "Челси" на клубном ЧМ по футболу

Футболист сборной Германии Флориан Вирц перешел в "Ливерпуль"

Владелец и директор "Торпедо" предлагали главному судье 1 млн рублей

Фабио Челестини возглавил ЦСКА

Фабио Челестини возглавил ЦСКА

Экс-футболиста "Спартака" Промеса экстрадировали в Нидерланды

Экс-футболиста "Спартака" Промеса экстрадировали в Нидерланды

Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" продадут за рекордную в НБА сумму

ПСЖ уступил "Ботафого" на клубном ЧМ по футболу

Гол Месси помог "Интер Майами" одолеть "Порту" на клубном ЧМ

Россиянин Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо

Россиянин Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо

ФИФА запретила "Локомотиву" регистрировать новичков до зимы 2027 года

ФИФА запретила "Локомотиву" регистрировать новичков до зимы 2027 года
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });