"Бенфика" разгромила "Окленд Сити" на клубном ЧМ по футболу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты португальской "Бенфики" со счетом 6:0 обыграли новозеландский "Окленд Сити" в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча состоялась в Эксплории. Второй тайм начался на два с половиной часа позже из-за непогоды.

Голы провели Анхель Ди Мария (45+8, 90+7 минуты – оба с пенальти), Вангелис Павлидис (54), Ренату Саншеш (63), Леандро Баррейро (76, 78).

"Бенфика" набрала 4 очка и лидирует в группе С. "Окленд Сити" - на последнем, четвертом месте, 0 баллов. Второе место занимает немецкая "Бавария" (3), третье – аргентинский "Бока Хуниорс" (1). Эти команды встретятся в ночь на субботу по московскому времени.