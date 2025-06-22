Россиянин Куниев проиграл дебютный бой в UFC американцу Блэйдсу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ризван Куниев уступил американцу Кертису Блэйдсу на турнире UFCв Баку.

Победу представителю США присудили раздельным решением судей.

Для 32-летнего Куниева бой оказался дебютным в UFC. Всего в ММА на его счету десять побед, одна ничья и три поражения. 34-летний Блэйдс одержал 19-ю победу при пяти поражениях.

Соперники представляют тяжелый вес.

Кроме того, на турнире в Баку россиянка Дарья Железнякова единогласным решением судей победила британку Мелиссу Муллинс в поединке представительниц легчайшего веса. В этой же категории веса Ирина Алексеева уступила Клаудии Сегуле из Польши единогласным решением судей.

Ранее, как сообщалось, российский боец Тагир Уланбеков единогласным решением судей победил казахстанца Азата Максума. Соперники представляют наилегчайший вес.