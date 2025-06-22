Международная федерация кикбоксинга извинилась за приведший к отмене ЧЕ недопуск россиян

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации кикбоксинга (WKF) Фридрих Эксенберг направил председателю Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасикову официальное письмо с извинениями в связи с решением не допустить россиян и белорусов на чемпионат Европы в Кишиневе.

"(...) официально заявляю о том, что руководство министерства образования и исследований Молдавии 20 июня 2025 года выступило против участия сборной команды России и Белоруссии в чемпионате Европы по кикбоксингу. Таким образом, российская и белорусская делегации не будут допущены на территорию Молдавии, включая запретна пересечение государственной границы", - говорится в тексте документа, который распространила пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

Эксенберг посетовал на то, что "решение носит явно выраженный политический характер и противоречит основополагающим принципам спорта – таким как нейтралитет, объективность и недискриминация по национальному признаку".

Эксенберг заявил, что поскольку российские и белорусские кикбоксеры составляют основную конкуренцию на международных турнирах, чемпионат Европы решено и вовсе отменить. За это решение руководство WKFпроголосовало единогласно. Турнир перенесен на следующий год.

"При этом мы искренне приносим свои извинения за недостаточно тщательную проработку вопросов организации, безопасности и дипломатического сопровождения данного события", - добавил глава WKF.

Чемпионат Европы должен был пройти с 22 по 29 июня.