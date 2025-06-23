Российский боксер Агрба заявил, что на него не давит значимость поединка с Муньозом

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Чемпион IBA, обладатель поясов IBF Inter Continental и WBA Continental россиянин Харитон Агрба заявил, что спокойно относится к статусу предстоящего поединка с аргентинцем Рубеном Муньозом. Бой пройдет в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, на кону будет стоять звание обязательного претендента по версии WBА в первом полусреднем весе.

"Мой поединок с Рубеном Муньозом будет носить статус финала титульного элиминатора, но на меня это никак не давит. Можно сказать, что это просто еще один шаг вперед к титулу чемпиона мира. Да, есть определенная ответственность, но я выхожу в ринг и боксирую там я сам, а не кто-то другой. Поэтому полагаюсь на свои силы и свою команду", - приводит слова Агрбы пресс-служба Федерации бокса России.

"Буду выходить и делать свою работу, я профессионал, выступаю уже не первый раз. Меня ждет просто еще один бой, где я, как всегда, должен показать свои лучшие качества, дать зрителям красивый, яркий бой и победить. Сопернику желаю отличной подготовки и без травм!" - отметил он.

"Мне нравится боксировать на вечерах RCC Boxing Promotions. Я уже немало боев провел в Екатеринбурге, и конечно чувствую себя там как дома. Уже не первый раз боксирую там, знакомая атмосфера, знакомые люди, всегда рад бывать в столице Урала. Спасибо болельщикам в Екатеринбурге, что приходят, поддерживают, болеют за нас. Уверен, что и на этом шоу будет мощная поддержка. А я от себя скажу, что постараюсь порадовать уральских фанатов бокса. Мы настроены и хотим показать отличную работу", - добавил боксер.

Агрба на профессиональном ринге выиграл все 15 поединков (девять – нокаутом). На счету Муньоза 17 побед (13 – нокаутом) при двух поражениях.

Также 5 июля в Екатеринбурге на ринг выйдут Харитон Агрба, Павел Силягин, Василий Войцеховский, Шарабутдин Атаев и Джамбулат Бижамов, а россияне Евгений Романов и Георгий Юновидов проведут очный бой за временный пояс WBA в бриджервейте. Также другие боксеры из России Павел Сосулин и Магомед Курбанов разыграют звание обязательного претендента по версии WBA в первом среднем весе.