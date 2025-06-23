Экс-футболист сборной Сербии стал тренером "Спартака"
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU -Бывший футболист сборной Сербии Ненад Джорджевич вошел в тренерский штаб "Спартака", сообщается на сайте московского клуба.
45-летний специалист занял пост первого ассистента главного тренера Деяна Станковича.
Вместе со Станковичем он выступал за сборную Сербии, будучи игроком. Джорджевич – четырехкратный чемпион Сербии в составе "Партизана". В России он играл за самарские "Крылья Советов".
С лета 2023 года Джорджевич работал ассистентом главного тренера в "Аль-Васле" из ОАЭ. За это время дубайский клуб выиграл чемпионат и Президентский кубок ОАЭ.