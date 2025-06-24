"Витязь" не выступит в ближайшем сезоне КХЛ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб из Московской области "Витязь" не примет участие в сезоне-2025/26 КХЛ, сообщается на сайте лиги.

Отмечается что клуб уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в чемпионате КХЛ и чемпионате МХЛ сезона 2025/2026.

В регулярном чемпионате КХЛ ближайшего сезона примут участие 22 команды. Ожидается, что тольяттинскую "Ладу" переведут из Восточной в Западную конференцию.

"Витязь" был основан в 1996 году. Домашние матчи он проводил в Чехове, Подольске и Балашихе.

Команда четыре раза выходила в плей-офф КХЛ, в каждом случае выбывала в первом раунде.