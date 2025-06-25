Поиск

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов перешел "Авангард"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Защитник Вячеслав Войнов стал игроком "Авангарда", сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба.

Контракт с 35-летним спортсменом заключен на один год.

Войнов – олимпийский чемпион в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина КХЛ в составе петербургского СКА, двукратный обладатель Кубка Стэнли НХЛ в составе "Лос-Анджелеса".

Прошлый сезон Войнов провел в нижегородском "Торпедо". В 53 матчах он набрал 23 (7+16 по системе "гол+пас") очков.

хоккей Авангард Лос-Анджелес СКА Торпедо КХЛ НХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Челси" вышел в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Челси" вышел в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Бенфика" обыграла "Баварию" и вышла в плей-офф клубного ЧМ

"Бенфика" обыграла "Баварию" и вышла в плей-офф клубного ЧМ

ФК ЦСКА продлил контракт с защитником Гайичем

"Палмейрас" и "Интер Майами" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

ПСЖ и "Ботафого" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

ПСЖ и "Ботафого" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

"Манчестер Сити" и "Ювентус" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Манчестер Сити" и "Ювентус" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Игравший с седьмой минуты в меньшинстве "Реал" победил "Пачуку" на клубном ЧМ

Медведев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле

Медведев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле

"Интер" обыграл "Ураву" на клубном ЧМ по футболу

"Интер" обыграл "Ураву" на клубном ЧМ по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });