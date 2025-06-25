Двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов перешел "Авангард"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Защитник Вячеслав Войнов стал игроком "Авангарда", сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба.

Контракт с 35-летним спортсменом заключен на один год.

Войнов – олимпийский чемпион в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина КХЛ в составе петербургского СКА, двукратный обладатель Кубка Стэнли НХЛ в составе "Лос-Анджелеса".

Прошлый сезон Войнов провел в нижегородском "Торпедо". В 53 матчах он набрал 23 (7+16 по системе "гол+пас") очков.