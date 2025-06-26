Клуб НБА "Бруклин" задрафтовал Демина под рекордным для россиян номером

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - "Бруклин" выбрал российского баскетболиста Егора Демина на драфте Национальной баскетбольной ассоциации.

На церемонии в Нью-Йорке 19-летний Демин задрафтован под восьмым номером – рекордным для россиян. До этого рекорд принадлежал Ярославу Королеву, которого "Лос-Анджелес" в 2005 году выбрал под 12-номером.

Демин – воспитанник московского баскетбола, а также школы мадридского "Реала". Прошлый сезон провел за команду университета Бригама Янга. В 33 матчах он набирал в среднем 10,6 очка, делал 5,5 передачи и 3,9 подбора.