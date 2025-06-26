ФК "Зенит" анонсировал матч со швейцарским "Сьоном"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - "Зенит" проведет товарищескую матчу с двукратным чемпионом Швейцарии по футболу "Сьоном", сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Матч пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

Для обеих команд игра состоится в рамках подготовки к очередному сезону.

В сезоне-2024/25 "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, "Сьон" финишировал на девятом месте чемпионата Швейцарии.

В составе "Сьона" выступает полузащитник сборной России Антон Миранчук.