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Вице-президент АСА Бадаев назвал Гаджиева явным фаворитом боя с Пшуковым

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал чемпиона лиги в наилегчайшем весе Курбана Гаджиева явным фаворитом в противостоянии с Азаматом Пшуковым.

"Гаджиев - чемпион. И он не просто так владеет поясом, поэтому именно он фаворит. Гаджиев уже побеждал Азамата, и это будет сидеть в памяти у обоих. Но это может сыграть по-разному. Это может заставить Курбана недооценивать соперника и, наоборот, мотивировать оппонента. В то же время Азамат может держать в уме, что его в первом поединке бороли и переводили. И это может быть для него проблемой", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"Если же говорить в целом, то борьба, опыт пятираундовых поединков, кардио на стороне Курбана. Он всесторонне развит. Гаджиев будет фаворитом. Но это такой бой, в котором и у претендента есть шансы. Пшуков может удивить. Пшуков психологически устойчивый, умеет терпеть, тяжело бьет с двух рук, хорошо дышит, начал хорошо защищаться от борьбы. Он крупный. У него есть свои козыри, но Курбан не просто так является чемпионом. Гаджиев будет фаворитом", - отметил собеседник агентства.

Финальный поединок Гран-при в наилегчайшем весе между Гаджиевым (20-3) и Пшуковым (13-3) возглавит турнир АСА 188, который пройдет 28 июня в Сочи. Эти соперники встречались в августе 2021 года, когда единогласным решением судей победил Гаджиев.

ММА Курбан Гаджиев Азамат Пшуков Асланбек Бадаев
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