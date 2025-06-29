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Бивол, Фьюри, Джошуа и Кроуфорд посетят бой Батыргазиева в Стамбуле

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Звезды мирового бокса станут гостями турнира "IBA.PRO 7" 2 июля в Стамбуле, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Сред них - чемпион WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол, экс-чемпион WBC, WBA, WBO, IBF в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри, бывший обладатель поясов IBF, WBA, WBO британец Энтони Джошуа, а также бывший абсолютный чемпион в двух весовых категориях, а ныне чемпион WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд.

СпортБатыргазиев проведет бой с британским боксером ДиккенсомЧитать подробнее

Также почетными гостями вечера станут экс-чемпион WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев, британский тяжеловес Дерек Чисора, экс-чемпион WBO в тяжелом весе американец Шэннон Бриггс.

В главном поединке турнира олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев в 12-раундовом поединке проведет защиты титула IBA.PRO и временного пояса WBA во втором полулегком весе против британца Джеймса Диккенса.

При этом 2 июля в Стамбуле пройдет пресс-конференция IBA, в рамках которой президент организации Умар Кремлев "расскажет о глобальных и грандиозных планах в развитии бокса во всем мире".

Альберт Батыргазиев бокс
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