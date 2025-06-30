В России впервые сформирована сборная страны по гонкам дронов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В России впервые сформирована национальная команда страны по виду спорта "гонки дронов". В ее состав вошли 43 спортсмена из 12 регионов, сообщает пресс-служба Федерации гонок дронов России

"Уже в этом году на международных соревнованиях по гонкам дронов Россию будет представлять полноценная сборная страны, что является важнейшим шагом на пути развития нашего вида спорта. При формировании сборной было учтено поручение президента России Владимира Путина о снижении возрастного порога для участия в гонках дронов с 10 до 7 лет. Благодаря этому в юниорскую команду включен 9-летний Мирон Черемных - один из самых перспективных российских пилотов, - сказал президент федерации Илья Галаев.

"Отдельно замечу, что в состав сборной входят сразу 12 представительниц прекрасного пола, которые являются лидерами в своих дисциплинах и на равных конкурируют с мужчинами", - отметил он.

Взрослый состав (14+) включает 19 мужчин и 7 женщин, юниорский (10-18 лет) – 11 юношей и 4 девушки и резервный (14+) - 1 мужчина и 1 женщина.

В сборную России вошли участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Ленинградской, Амурской, Самарской, Челябинской, Новосибирской, Свердловской областей, Татарстана, Краснодарского и Красноярского края.

Старшим тренером сборной России по гонкам дронов назначен вице-президент ФГДР Вадим Дзема (Москва). Также в тренерский штаб команды вошли Олег Грязнов (Белгородская область) и Евгений Юденко (Красноярский край).

Спортсмены будут соревноваться в восьми дисциплинах: "класс 75", "класс 200", "класс 330" и "технический симулятор" - в личном, так и в командном зачетах.

Напомним, что Федерация гонок дронов России создана в 2022 году, а сами гонки дронов были признаны официальным видом спорта в июне 2023 года.

Аккредитацию Министерства спорта Федерация гонок дронов получила в декабре 2024 года. На данный момент в составе Федерации гонок дронов России 68 региональных отделений.