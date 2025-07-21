Россиянок допустили к участию в командном ЧМ по шахматам

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сборную России допустили к участию в командном чемпионат мира по шахматам среди женщин, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Соответствующее решение было принято на заседании ФИДЕ.

В заявлении говорится, что ФИДЕ пошла по примеру ряда международных спортивных федераций (Всемирной федерации водных видов спорта, Международной федерации фехтования, Международной федерации гимнастики).

Россиянки выступят на командном ЧМ под флагом ФИДЕ "при условии получения от МОК письма об отсутствии возражений".

Турнир пройдет в ноябре этого года в Испании.