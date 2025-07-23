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НОК США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPС) запретил трансгендерам ((движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ) участвовать в соревнованиях среди женщин, сообщает "Ассошиэйтэд Пресс".

В миреТрамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в учебных учрежденияхТрамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в учебных учрежденияхЧитать подробнее

USOPC обратился в спортивные федерации и указал на необходимость соблюдать указ президента США Дональда Трампа.

В феврале этого года Трамп поставил подпись под указом, который вводит запрет на участие трансгендеров в спортивных мероприятиях в учебных заведениях, где состязаются женщины и девушки.

Он также пообещал принять меры, чтобы трансгендеры не участвовали в женских соревнованиях на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. "Мы не допустим подобное. И никто не сможет нам помешать", - сказал глава государства.

На Олимпиаде-2024 в Париже возникли скандальные ситуации в связи с допуском к женскому боксерскому турниру спортсменок, ранее проваливших гендерные тесты. В результате Линь Юйтин из Тайваня и алжирка Иман Хелиф выиграли золотые медали в своих весовых категориях.

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