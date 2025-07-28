Боец Хрисанов назвал яркими победы Петра Яна и Шары Буллета на турнире UFC в Абу-Даби

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский боец Сергей Хрисанов получил удовольствие от просмотра прошедшего в Абу-Даби турнира UFC.

"Турнир UFC в Абу-Даби вновь оправдал ожидания болельщиков из СНГ: удобное время, зрелищные бои и мощное представительство российских бойцов", - сказал Хрисанов "Интерфаксу".

Он разобрал три ключевых, по его мнению, поединка.

Шара Буллет - Марк Андре Баррио. Бой без компромиссов

"Шара вновь доказал, что его стиль – это агрессия, напор и железный характер. Несмотря на сломанный нос и жесткое потрясение, он не просто выстоял, а продолжил диктовать свои условия. Его лоу-кики, жесткие локти и колени в клинче буквально изматывали Баррио. Магомедов показал, что даже в сложных ситуациях не ищет легких путей – только вперед. Отличный бой и достойная победа!"

Петр Ян - Маркус Макги. Возвращение "Беспощадного"

"Петр Ян выглядел уверенно, технично и хладнокровно. Видно, что он вернулся не просто для галочки – он снова среди топовых бойцов и явно намерен бороться за титул. Его комбинации, контроль дистанции и грамотная работа в стойке оставили Макги мало шансов. Ян доказал, что рано списывать его со счетов – он по-прежнему один из самых умных и разносторонних бойцов дивизиона".

Де Риддер - Роберт Уиттакер. Габариты против опыта

"Главным событием вечера стал бой Де Риддера и Уиттакера. Нидерландец использовал свои антропометрические преимущества на все 100%: длинные джебы, жесткие колени в корпус и общий физический прессинг создавали Уиттакеру серьезные проблемы. Первый раунд мог ввести в заблуждение, но со второго Де Риддер включил скорость и мощность, не оставив пространства для маневров Виттакеру. Очень близкий бой, но я согласен с раздельным решением судей. Это четвертая подряд победа в UFC за девять месяцев для Де Риддера".

Турнир UFCв Абу-Даби прошел 26 июля.