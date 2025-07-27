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Россиянин Петр Ян победи американца Макги на турнире UFC

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Петр Ян взял верх над представителем США Маркусом Макги на турнире UFCв Абу-Даби.

Бой продержался все три раунда, по итогам которых победу россиянину присудили единогласным решением судей.

Для 32-летнего Яна победа стала 19-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях. Россиянин – бывший чемпион UFC в легчайшем весе.

35-летний Макги потерпел второе поражение при десяти победах.

UFC Абу-Даби Петр Ян Маркус Макги
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