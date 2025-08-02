РФС признал ошибочным удаление Маркиньоса во время матча "Спартак" - "Балтика"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Экспертно-судейская комиссия РФС сочла ошибочным решение судьи Сергея Карасева удалить с поля игрока "Спартака" Маркиньоса на 58-й минуте матча с "Балтикой" 26 июля, сообщается в субботу на сайте союза.

"Мотивировка: атакующий игрок "Балтики" Владислав Саусь, против которого нарушил правила игрок "Спартака" Маркиньос, находился в положении "вне игры", которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу "Спартака" без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу", - говорится в заключении.

Уточняется, что заседание состоялось 30 июля.

Как сообщалось, 26 июля московский "Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Балтике" (Калининград) в домашнем матче 2-го тура РПЛ. Маркиньос был удален после второй желтой карточки.