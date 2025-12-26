Поиск

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Роман Зобнин подписал новое соглашение со "Спартаком", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт рассчитан до лета 2027 года.

31-летний Зобнин перешел в "Спартак" из московского "Динамо" в июне 2016 года, первом же сезоне за новую команду выиграл чемпионат России. Также в составе "Спартака" футболист стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

Всего на счету Зобнина 21 гол в 291 матче за "Спартак".

Лучшие спортивные фотографии 2025 года

25
Чемпионат мира по водным видам спорта в СингапуреКристиан Эриксен во время футбольного матча между сборными Португалии и Дании в ЛиссабонеАдриан Ваянски из Словакии участвует в забеге на дистанции 1500 метров на Кубке мира ISU 2025 по конькобежному спорту среди юниоров в Больцано, ИталияГонка Enjoy Illinois 300 серии Кубков NASCAR на трассе в Мэдисоне, штат ИллинойсРестлинг-шоу SmackDown в Сиэтле, штат Вашингтон Участник Кубка мира UCI по велокроссу в Дендермонде, БельгияТренировка по серфингу на искусственной волне в Халльбергмосе, ГерманияКайл Ларсон празднует победу в чемпионате NASCAR Cup Series 2025 года в Эйвондейле, штат АризонаБолельщица перед матчем клубного чемпионата мира по футболу между "Пари Сен-Жермен" и "Интер Майами" в Атланте, штат ДжорджияВсемирные игры гуманоидных роботов в ПекинеИгрок "Сент-Луис Кардиналз" Виктор Скотт II во время бейсбольного матча в Сан-ФранцискоКадиллак из Lego на Гран-при "Формулы-1" в Лас-ВегасеКубок мира FIS по прыжкам с трамплина в Оберстдорфе, ГерманияФутболиста "Баварии" Джамаля Мусиалу обливают пивом после матча с "Боруссией" в МюнхенеЧемпионат России по легкой атлетике в КазаниСерфинг во время сезона больших волн в португальском НазареВо время матча за бронзу чемпионата мира по регби среди женщин между сборными Новой Зеландии и Франции в ЛондонеСоревнования по буерному спорту в акватории Новосибирского водохранилищаАвария во время гонки United Rentals 300 серии NASCAR Xfinity на автодроме города Дейтон-Бич во ФлоридеВид на на теннисный корт Бостолл Гарденс в ЛондонеМировая серия Red Bull по клифф-дайвингу 2025 в Мостаре, Босния и ГерцеговинаЧемпионат мира по водным видам спорта в СингапуреУчастники заезда на приз Раиса Республики Татарстан на Казанском ипподромеХоккеист "Локомотива" Байрон Фрэз радуется победе в финале плей-офф чемпионата КХЛ в ЯрославлеТрадиционная благотворительная акция Teddy Bear Toss хоккейного клуба "Херши Беарс" в Херши, штат Пенсильвания
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре
