"Спартак" продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Роман Зобнин подписал новое соглашение со "Спартаком", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт рассчитан до лета 2027 года.

31-летний Зобнин перешел в "Спартак" из московского "Динамо" в июне 2016 года, первом же сезоне за новую команду выиграл чемпионат России. Также в составе "Спартака" футболист стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

Всего на счету Зобнина 21 гол в 291 матче за "Спартак".