"Металлург" продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Андрей Разин подписал новое соглашение с "Металлургом", сообщается на сайте магнитогорского хоккейного клуба.

Контракт будет действовать до конца сезона 2027/28.

52-летний Разин возглавил "Металлург" в апреле 2023 года, через год под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина КХЛ.

Будучи игроком, Разин выступал за "Металлург" в сезонах 1994/95 и 1995/96, с 1997 по 2001 и 2004 по 2005 годы. В составе магнитогорской команды он стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России, лучшим бомбардиром чемпионата страны и обладателем других личных титулов.

В настоящий момент "Металлург" - лидер в сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ.