Поиск

Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"
Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов в истории "Формулы-1" по версии Racing News 365.

Состояние семикратного чемпиона мира и победителя 91 гонки оценивается в $790 млн.

Второе место занимает еще один семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон - $304 млн.

На третьей строчке рейтинга располагается Фернандо Алонсо - $264 млн. Испанец является двукратным чемпионом "Королевских гонок".

Чемпион мира из Финляндии Кими Райкконен занимает четвертую позицию. Его состояние оценили в $254 млн.

Замыкает топ-5 австриец Ники Лауда, ушедший из жизни в 2019 году. Состояние трехкратного чемпиона мира оценивается в $203 млн.

Льюис Хэмилтон Фернандо Алонсо Михаэль Шумахер Ники Лауда Кими Райкконен автоспорт Формула-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным

"Металлург" продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

Покинувший "Спартак" Деян Станкович вновь возглавил "Црвену Звезду"

Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });