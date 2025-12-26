Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов в истории "Формулы-1" по версии Racing News 365.

Состояние семикратного чемпиона мира и победителя 91 гонки оценивается в $790 млн.

Второе место занимает еще один семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон - $304 млн.

На третьей строчке рейтинга располагается Фернандо Алонсо - $264 млн. Испанец является двукратным чемпионом "Королевских гонок".

Чемпион мира из Финляндии Кими Райкконен занимает четвертую позицию. Его состояние оценили в $254 млн.

Замыкает топ-5 австриец Ники Лауда, ушедший из жизни в 2019 году. Состояние трехкратного чемпиона мира оценивается в $203 млн.