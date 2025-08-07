Призовой фонд чемпионата России по боксу в Екатеринбурге превысит 35 млн рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Призовой фонд чемпионата России среди мужчин в Екатеринбурге будет увеличен более чем на девять миллионов рублей, сообщается на сайте Федерации бокса России в четверг.

Чемпионы получат по два миллиона рублей, серебряные призеры – по 350 тысяч, бронзовые – по 175 тысяч, уточняется в сообщении. Суммарно призовой фонд составит 35 100 000 рублей.

На предыдущем чемпионате, который прошел в Иркутске, призовой фонд составлял 26 млн рублей.

Чемпионат в Екатеринбурге состоится 15-22 августа.