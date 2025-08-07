Поиск

Клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" переименован в "Шанхай Дрэгонс"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Китайский клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" получил новое название - "Шанхай Дрэгонс".

Цвета команды после ребрендинга - красный, желтый и бирюзовый.

"Где играем? На старте - в Санкт-Петербурге, одном из самых красивых городов мира на самой большой его хоккейной арене. Однако наше новое имя не оставляет сомнений: курс задан на чарующий и футуристичный Шанхай", - говорится в телеграм-канале команды.

С 2020 года из-за пандемии "Куньлунь" проводил домашние матчи в Подмосковье, в этом году домашней станет "СКА-Арена" в Петербурге.


