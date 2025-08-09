Поиск

ЦСКА разгромил "Рубин" в матче 4-го тура РПЛ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в домашнем матче четвертого тура РПЛ разгромил казанский "Рубин" со счетом 5:1ю

Счет на седьмой минуте открыл нападающий армейцев Кирилл Глебов. На 29-й минуте второй гол хозяев провел защитник Данил Круговой.

Третий гол ЦСКА забил защитник Игорь Дивеев.

На 40-й минуте нападающий "Рубина" Мирлинд Даку отыграл один мяч. На 44-й минуте Глебов оформил дубль.

Окончательный счет в матче на 56-й минуте установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

ЦСКА с восемью очками поднялись на третье место в турнирной таблице. "Рубин" с семью очками находится на пятой строчке.

ЦСКА Рубин РПЛ футбол
