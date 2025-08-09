Поиск

Российский боксер Молдажанова одержала вторую победу на профессиональном ринге

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бронзовый призер чемпионата мира-2025 и финалистка чемпионата Европы-2024 россиянка Альбина Молдажанова победила Нозифо Белл из ЮАР на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Молдажанова победила техническим нокаутом: после третьего раунда соперница отказалась от продолжения боя.

"Честно говоря, хотела бы еще побоксировать – все так хорошо шло, я разогрелась. В общем, мало времени провела на ринге. Хотелось бы, чтобы бой продлился дольше. Думаю, в ближайшее время вы услышите мою фамилию во время турниров по профессиональному боксу. Я совмещаю олимпийский и профессиональный бокс", - сказала Молдажанова, слова которой приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Молдажанова дебютировала на профессиональном ринге в апреле в Челябинске на турнире "IBA.PRO 2" в рамках одного шоу с прощальным боем Сергея Ковалева. Тогда россиянка уже на первой минуте первого раунда нокаутировала соотечественницу Нурият Алибекову.

Белл владела титулами IBF Intercontinental и чемпионки Южной Африки, а также была претенденткой на пояса IBO и WBO.

