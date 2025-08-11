Комитет национальных и неолимпийских видов спорта запустил конкурс "Гордость России"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Комитет национальных и неолимпийских видов спорта (КННВС) России запускает ежегодный конкурс "Гордость России - 2025" с призовым фондом 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба организации.

"Конкурс призван способствовать повышению эффективности работы физкультурно-спортивных организаций, общероссийских и региональных спортивных федераций по национальным и неолимпийским видам спорта и региональных отделений КННВС по развитию национальных и неолимпийских видов спорта", - заявил президент КННВС России Борис Гришин

"Кроме того, он подтолкнет к стимулированию профессиональной деятельности спортсменов, тренеров-преподавателей, руководителей и специалистов в области физической культуры и спорта, в части национальных и неолимпийских видов спорта.Верим, что конкурс поможет привлечь внимание средства массовой информации и социальных медиа к вопросам развития национальных и неолимпийских видов спорта в России", - отметил он.

По итогам конкурса определят победителей в номинациях: "Лучшее региональное отделение КННВС России"; "Лучший спортивный проект, проведенный Общероссийской спортивной федерацией по национальным и неолимпийским видам спорта; "Лучший региональный физкультурный проект, проведенный региональным отделением КННВС России"; "Лучший руководитель регионального отделения КННВС России"; "Лучшее освещение в СМИ и социальных медиа тематики развития национальных и неолимпийских видов спорта"; "Лучший спортивный проект, проведенный физкультурно-спортивной организацией России по национальным и неолимпийским видам спорта".

Победителя конкурса "Гордость России" объявят в конце текущего года и вручат ему памятную плакетку КННВС России, а также денежный приз в размере 100 тыс. руб.