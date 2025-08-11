Многократный чемпион России по кикбоксингу умер в возрасте 50 лет

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Призер чемпионатов мира и Европы по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

"Он был одним из ярких кикбоксеров России и мира — с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Дмитрий внес большой вклад в развитие кикбоксинга в Липецке, России и за ее пределами", - говорится в сообщении.

"Многие спортсмены выросли, вдохновляясь его примером. Для нас всех это огромная утрата", - отмечается в тексте обращения.

Причины смерти многократного чемпиона России не уточняются.