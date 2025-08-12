Поиск

Боец Мальсагов предрек досрочную победу Чимаева над Дю Плесси

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российский боец Бекхан Мальсагов назвал высокими шансы выступающего за ОАЭ Хамзата Чимаева над чемпионом UFCДрикусом Дю Плесси из ЮАР.

"Мой прогноз… Если Хамзат выходит дисциплинированным и не гнется на хайлайты, он побеждает. Я ставлю на победу Чимаева досрочно во 2–3 раунде или уверенное решение в его пользу, если не будет финиша. Дрикус не подарок, но для него главный путь к победе — поймать момент в стойке и не "утонуть" в борьбе", - сказал Мальсагов "Интерфаксу".

"Хамзат - зверь, он выходит ломать людей. Его главное оружие - это дикое давление, умение закрыть дистанцию и посадить соперника в партер, где он тебя разберет. Если он выходит сфокусированным, с правильным планом, то это почти всегда проблема для любого, кто не умеет защищаться от тейкдаунов под давлением", - отметил он.

"Дрикус опасный боец, у него железная физика и сильный удар, он умеет ловить оппонентов на встречном. В стойке он опасен, в контратаке хорош, и если сумеет держать дистанцию, то у него есть шансы. Но ключевой вопрос в том, сможет ли он выдержать шквал в первые минуты и не дать Хамзату использовать борьбу как инструмент контроля", - подчеркнул Мальсагов.

Бой пройдет на турнире UFC 319 в Чикаго 16 августа.

