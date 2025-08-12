Фархутдинов отметил сильнейшую конкуренцию в чемпионате России по боксу-2025

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов ожидает, что предстоящий чемпионат страны среди мужчин будет мощным по уровню противостояния.

"Уверен, что чемпионат России будет очень сильным по конкуренции. Поедут и молодые ребята, среди которых чемпионы первенств Европы и мира, а также более опытные спортсмены. Участие примут все наши лучшие боксеры, потому что турнир станет отбором на чемпионат мира. Никто не будет освобожден и каждый приедет побеждать, завоевывать путевку на главный мировой турнир. В прошлом году лидеры сборной пропустили чемпионат России, им дали возможность восстановиться. Но сейчас в каждой весовой категории будет сильнейшая и достойная конкуренция", - приводит слова Фархутдинова пресс-служба Федерации бокса России.

"Например, в чемпионате страны примут участие финалист Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, чемпион Европы и мира Шарабутдин Атаев, чемпион Европы Тархан Идигов, финалист чемпионата мира и Европы Джамбулат Бижамов, чемпион Европы Эдуард Саввин, призер чемпионата мира и чемпион Европы Всеволод Шумков, призер чемпионата мира и чемпион Европы Эдмонд Худоян", - отметил Фархутдинов.

Чемпионат России пройдет в Екатеринбурге и стартует 15 августа.