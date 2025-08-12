Сборные России и Иордании сыграют на стадионе "Спартака"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Матч сборных России и Иордании по футболу пройдет на стадионе "Лукойл Арена" в Москве, сообщает пресс-служба РФС.

Игра состоится 4 сентября и стартует в 20:00 мск.

"Лукойл Арена" является домашним стадионом московского "Спартака".

Последний матч национальной команды России на этом стадионе датирован 2021 годом, когда она победила Мальту (2:0) в отборочной игре ЧМ-2022.

Сборная Иордании сейчас впервые в истории пробилась в финальную часть ЧМ, сыграет на чемпионате мира-2026. В рейтинге ФИФА сборная Иордании занимает 64-е место.