ЦСКА по пенальти проиграл "Акрону" в матче Кубка России по футболу

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Тольяттинский "Акрoн" по пенальти обыграл московский ЦСКА во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 1:1.

На 53-й минуте игры в Самаре Солтмурад Бакаев вывел "Акрoн" вперед. ЦСКА отыгрался на 70-й минуте, гол забил Тамерлан Мусаев.

В серии пенальти успешнее оказался "Акрoн" (5-4).

Команды представляют группу D. "Aкрoн" занимает первое место (5 очков), ЦСКА – второе (4). Далее идут имеющие по игре в запасе калининградская "Балтика" и московский "Локомотив" (0 очков у каждого).