Поиск

Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Фото: Neal Simpson/Allstar/Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис в очередной раз установил новый рекорд мира.

На соревнованиях в Будапеште 25-летний спортсмен покорил высоту 6,29 м.

С 1994 по 2020 год рекорд мира принадлежал советскому и украинскому легкоатлету Сергею Бубке – 6,14 м. В сентябре 2020 года Дюплантис побил этот рекорд (6,15) и к настоящему моменту обновил его в 12-й раз.

В предыдущий раз 25-летний легкоатлет обновил мировой рекорд 1 марта этого года на соревнованиях в Клермон-Ферране (Франция) – 6,27.

Дюплантис также является двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным чемпионом мира в помещении, чемпионом Европы в помещении.

Будапешт Арман Дюплантис Сергей Бубка легкая атлетика прыжки с шестом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" разгромил "Рубин" в кубковом матче

ЦСКА по пенальти проиграл "Акрону" в матче Кубка России по футболу

ЦСКА по пенальти проиграл "Акрону" в матче Кубка России по футболу

Сборная России по футболу сыграет с Перу и Чили

Сборная России по футболу сыграет с Перу и Чили

"Ахмат" обыграл "Зенит" в первом матче после назначения Черчесова

"Крылья Советов" арендовали игрока "Спартака" Никиту Чернова

"Крылья Советов" арендовали игрока "Спартака" Никиту Чернова

Хачанов победил Зверева и вышел в финал "Мастерса" в Торонто

Хачанов победил Зверева и вышел в финал "Мастерса" в Торонто

Станислав Черчесов стал новым главным тренером "Ахмата"

Станислав Черчесов стал новым главным тренером "Ахмата"

Рублёв вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто

Рублёв вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто

Ландо Норрис выиграл Гран-При Венгрии "Формулы-1"

Россияне завоевали золото ЧМ по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 м

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });