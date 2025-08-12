Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Фото: Neal Simpson/Allstar/Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис в очередной раз установил новый рекорд мира.

На соревнованиях в Будапеште 25-летний спортсмен покорил высоту 6,29 м.

С 1994 по 2020 год рекорд мира принадлежал советскому и украинскому легкоатлету Сергею Бубке – 6,14 м. В сентябре 2020 года Дюплантис побил этот рекорд (6,15) и к настоящему моменту обновил его в 12-й раз.

В предыдущий раз 25-летний легкоатлет обновил мировой рекорд 1 марта этого года на соревнованиях в Клермон-Ферране (Франция) – 6,27.

Дюплантис также является двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным чемпионом мира в помещении, чемпионом Европы в помещении.