"Зенит" разгромил "Рубин" в кубковом матче

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 победили казанский "Рубин" в домашнем матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Два гола забил Матео Кассьера – на 70-й и 78-й (с пенальти) минутах, один – Вадим Шилов.

"Зенит" лидирует в группе А (6 очков), "Рубин" занимает второе место (3). Эти команды провели по два матча. Далее идут грозненский "Ахмат", а также "Оренбург", у которых за плечами по одной игре, очков не набрали.

