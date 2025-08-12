Рублев вышел в четвертый круг турнира Masters в Цинциннати

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя Австралии Алексея Попырина в третьем круге турнира категории Masters в Цинциннати (США).

Результат – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу россиянина.

В мировом рейтинге Рублев занимает 11-е место и является первой ракеткой России. Попырин – на 19-м месте в рейтинге ATP.

Следующий соперник россиянина – 71-я ракетка мира аргентинец Франсиско Комесана.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.