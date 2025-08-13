Поиск

Сафонов остался в запасе ПСЖ на матч за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Вратарь сборной России Матвей Сафонов не вошел в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" на матч за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма".

Место в воротах займет француз Лукас Шевалье.

При этом, как сообщалось, основной вратарь ПСЖ итальянец Джанлуиджи Доннарумма (которого постоянно заменял Сафонов) исключен из заявки на игру. Согласно информации, он покинет парижский клуб.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Удине (Италия) и стартует в 22:00.

ПСЖ сыграет в этом матче в качестве действующего победителя Лиги чемпионов, "Тоттенхэм" - в качестве действующего победителя Лиги Европы.

