Умер спортивный комментатор Борис Скрипко

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Советский комментатор Борис Скрипко скончался на 79-м году жизни, сообщает "Матч ТВ".

"Умер Борис Скрипко. Настоящий голос бокса в нашей стране. Борис Сергеевич начал карьеру на телевидении ещё в 1979 году, работал на Олимпиаде в Москве", - говорится в сообщении.

Скрипко вел репортажи на протяжении многих десятилетий, отработав, в частности, на 11 Олимпиадах. В том числе – на Играх-1980 в Москве.

Свою карьеру на телевидении Скрипко начал в 1979 году.