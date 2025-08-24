Поиск

"Краснодар" разгромил "Крылья Советов" и стал лидером РПЛ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 6:0 победили самарскую команду "Крылья Советов" в матче шестого тура чемпионата России.

Игра прошла в Самаре.

На 3-й минуте счет открыл Гаэтан Перрен - для него этот гол стал первым после недавнего перехода в "Краснодар".

На 13-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти, на 42-й Джон Кордоба довел счет до крупного.

В конце второго тайма "Краснодар" провел еще три гола, их авторами стали Жоау Батчи (78), Джон Кордоба (86), Никита Кравцов (90).

"Краснодар" набрал 15 очков и, опередив московский "Локомотив" (14), вышел на первое место в турнирной таблице.

"Крылья Советов" занимают девятое место, 8 очков.

Краснодар Крылья Советов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Россиянин Павлович победил Кортеса-Акосту на турнире UFC

Россияне досрочно выиграли Всемирную шахматную Олимпиаду среди юношей

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Бразильский футболист Жоао Виктор перешел в ЦСКА

Чимаев поднялся на четвертое место общего рейтинга UFC

Экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });