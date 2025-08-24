"Краснодар" разгромил "Крылья Советов" и стал лидером РПЛ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 6:0 победили самарскую команду "Крылья Советов" в матче шестого тура чемпионата России.

Игра прошла в Самаре.

На 3-й минуте счет открыл Гаэтан Перрен - для него этот гол стал первым после недавнего перехода в "Краснодар".

На 13-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти, на 42-й Джон Кордоба довел счет до крупного.

В конце второго тайма "Краснодар" провел еще три гола, их авторами стали Жоау Батчи (78), Джон Кордоба (86), Никита Кравцов (90).

"Краснодар" набрал 15 очков и, опередив московский "Локомотив" (14), вышел на первое место в турнирной таблице.

"Крылья Советов" занимают девятое место, 8 очков.