Футболист "Зенита" Жерсон перешел в "Крузейро"

Фото: Иван Водопьянов/РИА Новости

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Полузащитник "Зенита" Жерсон продолжит карьеру в бразильском "Крузейро", сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Крузейро" достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника", - говорится в сообщении.

28-летний спортсмен стал игроком "Зенита" в июле прошлого года, перейдя из бразильского "Фламенго". За "Зенит" он отыграл 15 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее Жерсон выступал за бразильский "Флуминенсе", итальянские "Рому" и "Фиорентину", французский "Марсель".