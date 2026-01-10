Поиск

Футболист "Зенита" Жерсон перешел в "Крузейро"

Футболист "Зенита" Жерсон перешел в "Крузейро"
Фото: Иван Водопьянов/РИА Новости

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Полузащитник "Зенита" Жерсон продолжит карьеру в бразильском "Крузейро", сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Крузейро" достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника", - говорится в сообщении.

28-летний спортсмен стал игроком "Зенита" в июле прошлого года, перейдя из бразильского "Фламенго". За "Зенит" он отыграл 15 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее Жерсон выступал за бразильский "Флуминенсе", итальянские "Рому" и "Фиорентину", французский "Марсель".

Зенит Футбол Жерсон Крузейро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Овечкин довел до 916 число голов в чемпионатах НХЛ

ХК "Локомотив" продлил контракт с нападающим Радуловым

Умерла двукратная чемпионка ОИ по баскетболу Ульяна Семенова

ПСЖ по пенальти победил "Марсель" и выиграл Суперкубок Франции

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Овечкин довел до 915 число голов в чемпионатах НХЛ

Неймар продлил контракт с "Сантосом"

Лиам Росеньор возглавил "Челси"

Лиам Росеньор возглавил "Челси"

Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });