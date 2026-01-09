Поиск

Умерла двукратная чемпионка ОИ по баскетболу Ульяна Семенова

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Бывшая советская баскетболистка Ульяна Семенова скончалась в возрасте 73 лет, сообщается на сайте Латвийской ассоциации баскетбола.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее семье и всем тем, кто знал, уважал и любил Ульяну", - говорится в сообщении.

В составе сборной СССР Ульяна Семенова стала двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, десятикратной чемпионкой Европы. В составе команды "ТТТ Рига" она 11 раз выиграла Кубок европейских чемпионов, 15 раз – чемпионат СССР.

В 1993 году Семенова стала первой европейской спортсменкой, включенной в Зал славы мирового баскетбола. В 1999 году ее включили в Женский зал баскетбольной славы, в 2007 году – в Зал славы ФИБА.

Новости

