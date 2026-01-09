Поиск

ХК "Локомотив" продлил контракт с нападающим Радуловым

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" расторг контракт и заключил новое соглашение с нападающим Александром Радуловым. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Контракт 39-летнего форварда с "Локомотивом" будет действовать до 31 мая 2027 года.

Радулов выступает в "Локомотиве" с 2024 года, в прошлом году в составе команды он выиграл Кубок Гагарина КХЛ. В России он также играл за московские "Динамо" и ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев" (с которым также выиграл Кубок Гагарина), казанский "Ак Барс".

В НХЛ Радулов выступал за "Нэшвилл", "Монреаль", "Даллас".

Также "Локомотив" расторг и подписал новый контракт – также до 31 мая 2027 года – с вратарем Алексеем Мельничуком.

КХЛ хоккей Локомотив Кубок Гагарина Александр Радулов Алексей Мельничук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умерла двукратная чемпионка ОИ по баскетболу Ульяна Семенова

ПСЖ по пенальти победил "Марсель" и выиграл Суперкубок Франции

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Овечкин довел до 915 число голов в чемпионатах НХЛ

Неймар продлил контракт с "Сантосом"

Лиам Росеньор возглавил "Челси"

Лиам Росеньор возглавил "Челси"

Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Овечкин довел до 914 число голов в чемпионатах НХЛ

Испанец Карседо возглавил ФК "Спартак"

Испанец Карседо возглавил ФК "Спартак"

Аморим покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Аморим покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });