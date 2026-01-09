ХК "Локомотив" продлил контракт с нападающим Радуловым

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" расторг контракт и заключил новое соглашение с нападающим Александром Радуловым. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Контракт 39-летнего форварда с "Локомотивом" будет действовать до 31 мая 2027 года.

Радулов выступает в "Локомотиве" с 2024 года, в прошлом году в составе команды он выиграл Кубок Гагарина КХЛ. В России он также играл за московские "Динамо" и ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев" (с которым также выиграл Кубок Гагарина), казанский "Ак Барс".

В НХЛ Радулов выступал за "Нэшвилл", "Монреаль", "Даллас".

Также "Локомотив" расторг и подписал новый контракт – также до 31 мая 2027 года – с вратарем Алексеем Мельничуком.