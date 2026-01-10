Юрий Жирков вошел в тренерский штаб московского "Динамо"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Юрий Жирков стал ассистентом главного тренера "Динамо", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Также ассистентом Ролана Гусева назначен Роман Шаронов. В свою очередь, Агустин Киильяборда стал тренером по физической подготовке.

42-летний Жирков – многократный чемпион России в составах ЦСКА и "Зенита", помимо этого, в частности, выиграл Кубок УЕФА в составе армейского клуба. Защищал цвета "Динамо" с 2013 по 2015 год.

49-летний Шаронов – двукратный чемпион России в составе "Рубина", также возглавлял казанский клуб.

50-летний Киильяборда выиграл Кубок Либертадорес в составе аргентинского "Эстудиантеса". Помимо Аргентины, работал в Чили, Парагвае, Египте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ролан Гусев утвержден главным тренером "Динамо" после ноябрьской отставки Валерия Карпина.