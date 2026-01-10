Поиск

Юрий Жирков вошел в тренерский штаб московского "Динамо"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Юрий Жирков стал ассистентом главного тренера "Динамо", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Также ассистентом Ролана Гусева назначен Роман Шаронов. В свою очередь, Агустин Киильяборда стал тренером по физической подготовке.

42-летний Жирков – многократный чемпион России в составах ЦСКА и "Зенита", помимо этого, в частности, выиграл Кубок УЕФА в составе армейского клуба. Защищал цвета "Динамо" с 2013 по 2015 год.

49-летний Шаронов – двукратный чемпион России в составе "Рубина", также возглавлял казанский клуб.

50-летний Киильяборда выиграл Кубок Либертадорес в составе аргентинского "Эстудиантеса". Помимо Аргентины, работал в Чили, Парагвае, Египте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ролан Гусев утвержден главным тренером "Динамо" после ноябрьской отставки Валерия Карпина.

Юрий Жирков Ролан Гусев футбол Динамо Роман Шаронов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Футболист "Зенита" Жерсон перешел в "Крузейро"

Футболист "Зенита" Жерсон перешел в "Крузейро"

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Овечкин довел до 916 число голов в чемпионатах НХЛ

ХК "Локомотив" продлил контракт с нападающим Радуловым

Умерла двукратная чемпионка ОИ по баскетболу Ульяна Семенова

ПСЖ по пенальти победил "Марсель" и выиграл Суперкубок Франции

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Овечкин довел до 915 число голов в чемпионатах НХЛ

Неймар продлил контракт с "Сантосом"

Лиам Росеньор возглавил "Челси"

Лиам Росеньор возглавил "Челси"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });