Неймар продлил контракт с "Сантосом"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Нападающий Неймар подписал новое соглашение с "Сантосом", сообщает пресс-служба бразильского футбольного клуба.

Контракт будет рассчитан до конца 2026 года.

В родной для себя "Сантос" бразильский форвард вернулся в январе 2025 годв. В этой команде 33-летний Неймар играл с 2009 по 2013 год. После этого защищал цвета испанской "Барселоны", французского "Пари Сен-Жермен", а также клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. В каждом из клубов Неймар становился обладателем различных титулов.

Неймар футбол Бразилия
Новости

