Овечкин довел до 915 число голов в чемпионатах НХЛ

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 1:4 уступил "Далласу" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Игра прошла на льду "Вашингтона".

В составе хозяев автором единственного гола стал российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, он обновил принадлежащий ему снайперский рекорд НХЛ: 915 голов в чемпионатах. С учетом плей-офф на его счету теперь 992 гола, по этому показателю он занимает второе место вслед за канадцем Уэйном Гретцки (1016).

Сейчас "Вашингтон" занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ (50 очков). "Даллас" - на втором месте на Западе (60).