ПСЖ по пенальти победил "Марсель" и выиграл Суперкубок Франции
Российский вратарь парижского клуба Матвей Сафонов участия в матче не принимал из-за травмы
Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Пари Сен-Жермен" взяли верх над "Марселем" в матче за Суперкубок в Кувейте.
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.
На 13-й минуте Усман Дембеле вывел ПСЖ вперед.
На 76-й минуте Мэйсон Гринвуд, реализовав пенальти, сравнял счет. На 87-й состоялся автогол игрока парижской команды Вильяма Пачо.
ПСЖ смог уйти от поражения на 90+5 минуте, гол забил Гонсалу Рамуш.
В серии пенальти успех сопутствовал ПСЖ (4:1).
В результате "Пари Сен-Жермен" стал 14-кратным обладателем Суперкубка.
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов участия в игре не принимал из-за травмы. Ее он получил 17 декабря прошлого года в матче за Межконтинентальный кубок против бразильского "Фламенго". В той встрече россиянин отразил четыре удара в серии пенальти, благодаря чему помог ПСЖ завоевать трофей.
В матче против "Марселя" ворота ПСЖ защищал основной вратарь Люка Шевалье, недавно восстановившийся после травмы.