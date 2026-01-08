Поиск

ПСЖ по пенальти победил "Марсель" и выиграл Суперкубок Франции

Российский вратарь парижского клуба Матвей Сафонов участия в матче не принимал из-за травмы

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Пари Сен-Жермен" взяли верх над "Марселем" в матче за Суперкубок в Кувейте.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

На 13-й минуте Усман Дембеле вывел ПСЖ вперед.

На 76-й минуте Мэйсон Гринвуд, реализовав пенальти, сравнял счет. На 87-й состоялся автогол игрока парижской команды Вильяма Пачо.

ПСЖ смог уйти от поражения на 90+5 минуте, гол забил Гонсалу Рамуш.

В серии пенальти успех сопутствовал ПСЖ (4:1).

В результате "Пари Сен-Жермен" стал 14-кратным обладателем Суперкубка.

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов участия в игре не принимал из-за травмы. Ее он получил 17 декабря прошлого года в матче за Межконтинентальный кубок против бразильского "Фламенго". В той встрече россиянин отразил четыре удара в серии пенальти, благодаря чему помог ПСЖ завоевать трофей.

В матче против "Марселя" ворота ПСЖ защищал основной вратарь Люка Шевалье, недавно восстановившийся после травмы.

