Овечкин довел до 916 число голов в чемпионатах НХЛ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 5:1 обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Чикаго.

В составе "Вашингтона" один из голов провел российский нападающий Александр Овечкин. Он отличился на 54-й минуте, его гол оказался последним в матче. Овечкин продлил голевую серию до трех матчей.

Теперь на счету 40-летнего россиянина 916 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он обновил принадлежащий ему снайперский рекорд лиги. Кроме того, он продолжает погоню за рекордом результативности с учетом плей-офф. Высшее достижение (1016 голов) принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, Овечкин (994) – на втором месте.

"Вашингтон" набрал 52 очка и занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ. "Чикаго" - на 12-й строчке в Западной конференции (43).

