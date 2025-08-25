Поиск

В Турции подключили водолазов на поиски пропавшего в заплыве через Босфор россиянина

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в Турции ведут поиски россиянина, пропавшего во время массового заплыва через Босфор мастера спорта Николая Свечникова. Об этом рассказал участник заплыва Алексей Казак.

"Полиция сказала - ведутся поисково‑спасательные работы, привлечены водолазы и несколько катеров. В зависимости от того, какое было течение, они определяют место поиска", - приводит слова Казака "Матч ТВ".

По словам Казака перед стартом Свечкников, с котором он знаком не один год, на здоровье не жаловался, находился в приподнятом настроение.

"Стартовали, метров 300 мы плыли рука в руку. Впереди была моя ученица, я начал ускоряться, Коля начал отставать, но это обычное явление - кто‑то плывет быстрее, кто‑то медленнее. Когда я оглянулся, были уже только зеленые шапочки, то есть из вида я его уже потерял. Что там произошло - не знаю", - сказал Казак.

В прошедшем в воскресенье заплыве участие, как сообщают СМИ, приняли около 3 тыс. человек. Свечников оказался единственным, кто до финиша не добрался.

