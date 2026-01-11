Капризов вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории "Миннесоты"

Кирилл Капризов. Архивное фото Фото: David Berding/Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Нападающий "Миннесоты" россиянин Кирилл Капризов поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории хоккейного клуба.

Он отметился голом в домашнем матче "Миннесоты" против "Айлендерс" в регулярном чемпионате НХЛ.

Теперь в активе 28-летнего Капризова 438 (210+228 по системе "гол+пас") очков за карьеру в клубе. Россиянин обошел словацкого хоккеиста Мариана Габорика (437 очков). Лучшим бомбардиром в истории "Миннесоты" остается финн Микко Койву (709).

Что касается матча против "Айлендерс", "Миннесота" уступила сопернику со счетом 3:4, пропустив решающий гол в овертайме.