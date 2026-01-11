Аргентинский футболист Лусиано Гонду перешел из "Зенита" в ЦСКА

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" Лусиано Гонду продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Аргентинец подписал контракт до конца сезона 2029/30.

24-летний Гонду стал игроком "Зенита" в августе 2024 года, после выступления в ОИ в составе олимпийской сборной Аргентины. В петербургский клуб он перешел из аргентинской "Архентинос Хуниорс".

Ранее в воскресенье сообщалось, что из ЦСКА в "Зенит" перешел защитник сборной России Игорь Дивеев.