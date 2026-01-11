ЦСКА вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты ЦСКА со счетом 2:1 победили "Спартак" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоялась на "ЦСКА-Арене".

В составе армейцев два гола провел Прохор Полтапов (15, 53 минуты), в составе "Спартака" отличился Михаил Мальцев (53).

В прошлый раз команды встречались 28 декабря 2025 года на "ЦСКА Арене", с аналогичным счетом тогда также победил ЦСКА. 16 сентября команды сыграли на армейском льду, победил "Спартак" (6:5). 28 октября "Спартак" выиграл уже на своем льду (3:2).