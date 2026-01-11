Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Футболист сборной России Игорь Дивеев покинул ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.

26-летний защитник продолжит карьеру в петербургском "Зените".

В "Зените" сообщили, что контракт с Дивеевым будет действовать до конца сезона-2028/29.

Дивеев стал игроком ЦСКА в 2019 году, в составе команды два раза выиграл Кубок России, один раз – Суперкубок России.

Ранее СМИ анонсировали обмен между ЦСКА и "Зенитом". В петербургскую команду переходит Дивеев, в обратном направлении должен проследовать аргентинский нападающий Лусиану Гонду.